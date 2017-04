De afbouw van de energielening

Sp.a en Groen verzetten zich tegen het afbouwen van de energielening. Wie energiebesparende werken uitvoert, kan in aanmerking komen voor zo’n energielening. Maar in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat de lening in 2019 zal worden beperkt tot de sociale doelgroep. Daardoor zal investeren in energie-efficiëntie minder aantrekkelijk worden, voorspellen parlementsleden Rob Beenders en Johan Danen.





