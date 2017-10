Dagelijks 180 miljoen liter water verloren

Door lekken in het waterleidingnet gaat er dagelijks zo’n 180 miljoen liter water verloren. Volgens sp.a-oppositielid Rob Beenders komt dit jaarlijks neer op een verlies van 280 miljoen euro. Hij vraagt aan Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) hoe dit probleem zal aangepakt worden.

Er gaat in Vlaanderen elke dag 180 miljoen liter drinkwater verloren. Dat blijkt uit een rapport van De vereniging voor Vlaamse water- en rioleringsbedrijven Aquaflanders. Volgens sp.a-oppositielid Rob Beenders loopt het verlies op tot een virtuele waarde van 280 miljoen euro per jaar. Geld dat de drinkwatermaatschappijen via werkingskosten doorrekenen op de waterfactuur. “Het is een economisch aspect dat we niet kunnen tolereren. Ook op vlak van duurzaamheid is dit een probleem”, zegt Beenders. “We dreigen naar een watertekort. Zo mochten we afgelopen zomer de zwembadjes niet vullen, de landbouwers mochten de akkers niet besproeien, enz. … Hoe wil je dat uitleggen aan de burgers als er dagelijks miljoenen liters water onder de grond verloren gaan?”.





Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), nuanceert de resultaten van de drinkwaterverliezen. Het gaat niet alleen om lekken, klinkt het. “Het is zo dat tien procent van het water dat geproduceerd wordt niet bij mensen uit de kraan komt. Dat komt omdat er lekken zijn, maar ook omdat de brandweer water gebruikt en er leidingen gespoeld worden. Er zit dus meer in dan puur waterverlies”, zegt de minister. “Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat we de lekken zoveel mogelijk tegengaan en dat gebeurt ook. Elke drinkwatermaatschappij is ook verplicht om te investeren in de drinkwaterleidingen en ervoor te zorgen dat er geen lekken zijn. Zo moeten ze een meerjarenplan opmaken. Op basis van hun inkomsten moeten zij investeren in die waterleidingen. Het is de Vlaamse waterregulator, een onafhankelijk toezichtsorgaan, die de plannen goedkeurt en ook de controle ervan uitvoert”.

Actua-Commissie, dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.