Crevits wil leerlingen helpen met studiekeuze

Ook dit jaar konden laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs deelnemen aan de Columbus-proef. Het doel van deze niet-bindende proef is om leerlingen te helpen bij het maken van een studiekeuze voor het hoger onderwijs. In de commissie voor Onderwijs uit Ann Brusseel (Open VLD) nog enkele bekommernissen over de test.

Meer dan 14.000 laatstejaarsleerlingen hebben dit jaar deelgenomen aan de Columbus-proef. Die oriëntatieproef moet laatstejaars helpen bij het maken van een studiekeuze. Het is een gezamenlijk project van de hogescholenraad, de KU Leuven, UAntwerpen, de UGent en de Arteveldehogeschool. Het instrument is voor het tweede jaar op rij beschikbaar. “Dit jaar is er voor de eerste keer feedback voor deelnemers uit het laatste jaar. Voor elk van hen zal na de paasvakantie, vanaf 18 april, een individueel feedbackrapport beschikbaar zijn”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).





De Columbus-proef peilt naar verschillende onderdelen om een studiekeuze te maken, zoals: studievaardigheden, motivatie, interesse, wiskunde, taal en redeneren. Uit de resultaten blijkt wel dat de meeste leerlingen die eraan deelnemen uit het ASO-onderwijs komen. Ann Brusseel (Open Vld) vraagt zich af welke initiatieven de minister zal nemen om leerlingen uit andere onderwijsvormen aan te trekken. “Het is een oriënteringsinstrument richting hoger onderwijs. Laatstejaarsleerlingen uit het ASO-onderwijs zullen sneller aan de proef deelnemen, dan leerlingen uit het BSO-onderwijs. Maar daar wordt echter aan gewerkt”, zegt de minister.

