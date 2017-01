De tijd dringt voor de regularisatie van Nederlandstalige crèches in Brussel. Op 31 maart 2017 zullen al die crèches moet voldoen aan de taalnormen die opgenomen zijn in het nieuwe decreet kinderopvang. Maar er is dus nog een lange weg te gaan, blijkt uit navraag van N-VA-politica Lies Jans.

