Volgens een onderzoek van de Gezinsbond is het zoeken naar kinderopvang tijdens de vakantieperiode een stresserende bezigheid. Daarom nemen ouders steeds vaker het heft in eigen handen. Coöperatieve kinderopvang wint aan populariteit. Ouders dragen zelf bij door, in een beurtrol, een dag in de week mee te werken in de opvang. Maar zijn coöperatieve kindercrèches wel duurzame oplossingen?





