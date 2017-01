Bij echtscheidingen wordt vaak gekozen voor co-ouderschap. Vaak kiezen ouders daar zelf voor maar vaak wordt het ook opgelegd. Sinds 2006 is een rechter zelfs verplicht om deze piste met voorrang te onderzoeken. Toch is dat niet steeds de beste optie voor de kinderen, klinkt het bij experten. Voer voor discussie in het federaal parlement.

