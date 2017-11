Burgerplatform eist hoorzitting over CETA in Vlaams Parlement

Het verzet tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada kwam vooral uit Waalse hoek, maar ook in Vlaanderen blijken nog steeds veel mensen tegen de overeenkomst gekant. Zo dienden een aantal burgers een verzoekschrift in over het feit dat het CETA-akkoord al wordt uitgevoerd nog voor de parlementen uit de EU het hebben goedgekeurd. Met meer dan 15.000 handtekeningen kon het burgerplatform een hoorzitting over CETA afdwingen in het Vlaams parlement.





Eerste indiener

Luc Hollands, bio-melkveehouder uit Voeren en eerste indiener van het verzoekschrift gaat in debat met de volksvertegenwoordigers van de commissie Buitenlands beleid van het Vlaams Parlement.

“We zijn niet tegen handel, maar we willen een rechtvaardige handel met dezelfde normen en dezelfde waarden. In Canada mag men produkten gebruiken die op Europees niveau verboden zijn hetgeen hen de mogelijkheid geeft goedkoper te produceren en te exporteren, zelfs al zijn de douanetarieven op dit moment nog van toepassing. Wij zijn tegen de verlaging van normen en tegen de import van produkten die aan lagere normen geproduceerd zijn. Het maakt onze markt kapot en het is gevaarlijk voor de gezondheid van onze consumenten”, verklaart hij.

Energie

Kitty Snieders, tweede indiener van het verzoekschrift: “In het kader van de klimaattop in Bonn moeten we benadrukken dat er in dit akkoord geen apart hoofdstuk is over energie. In het hoofdstuk over handel versus duurzame ontwikkeling staan woorden als ‘aanmoedigen’ en ‘promoten’ en het bevat geen bindende verplichtingen. Het Europees voorstel om onconventionele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas een hogere taxatie te geven is onder druk van Canadese en Amerikaanse lobbyisten gesneuveld. Canada is mondiaal de 2de grootste exporteur van olie.”

Actua-Commissie: dinsdag 7 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna 24 uur lang te bekijken in onze nieuwslus.