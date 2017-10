Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), vindt dat de burger zijn mening mag geven over het energiebeleid van de toekomst. Via een website zullen mensen vragen kunnen beantwoorden over productie van energie, de energiemarkt en het energiebeleid. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement vraag Robrecht Bothuyne hoe dit concreet zal ingevuld worden.





