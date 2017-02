Brussel wil vluchtroutes Zaventem aanpassen en boetes opleggen

De Brusselse regering kan sinds woensdag boetes opleggen aan te luide vliegtuigen die voor zeven uur ’s ochtends opstijgen op Brussels Airport. De Brusselse minister van Milieu Céline Fremault wil de vluchtroutes hertekenen om de geluidsoverlast voor Brussel te beperken. In het vragenuurtje in de kamer vragen veel parlementsleden zich af hoe Charles Michel de 60 000 werknemers op en rond de luchthaven wil beschermen voor vertrekkende luchtvaartmaatschappijen.





De discussie tussen de Vlaamse en Brusselse regering over de geluidsnormen boven de luchthaven van Zaventem blijft maar aanslepen. De Brusselse regering liet weten dat ze vanaf woensdag middernacht boetes zouden uitschrijven als vliegtuigen voor 7 uur ’s ochtends opstijgen. Ondertussen werd bekend gemaakt dat de regering de boetes de eerste 2 maanden niet zal innen. De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair verschuift alvast alle vluchten naar 7 uur of later, om boetes te vermijden.

Naast het innen van boetes wil de Brusselse regering ook de vluchtroutes hertekenen om zo de geluidhinder in Brussel te beperken.

Door deze maatregelen vreest Brussels Airport dat vliegtuigmaatschappijen hun vluchten niet meer zullen laten vertrekken vanuit Zaventem. Als er minder vluchten zullen zijn, dreigen duizenden mensen hun job te verliezen. Vanuit verschillende hoeken wordt er dan ook gevraagd politiek actie te ondernemen en de jobs te redden.

Actua-Parlement, donderdag 23 februari 2017 om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.