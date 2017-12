Wetenschapper en professor Djalali is ter dood veroordeeld. In april 2016 werd hij in zijn thuisland Iran opgepakt omdat hij ervan verdacht werd gespioneerd te hebben voor Israël. Het daaropvolgende proces verliep allesbehalve eerlijk. Dat vindt men ook in het Vlaams Parlement. Daar hoopt men dat minister-president Geert Bourgeois de situatie nog kan beïnvloeden.





