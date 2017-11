“Democratisch verkozen leiders opsluiten is onaanvaardbaar.” Dat zegt Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement over de opsluiting van acht Catalaanse ministers. De minister-president werd tijdens de commissie Buitenlandse Zaken gevraagd om zijn mening over de recentste ontwikkelingen in het dossier.

