De Block wil langdurig zieken responsabiliseren

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil zieke werknemers die langdurig afwezig blijven én hun bedrijven responsabiliseren, door onder meer te beknibbelen op uitkeringen of bedrijven te beboeten. Dat schrijft De Tijd en bevestigt het kabinet De Block. Er heerst nogal wat onduidelijkheid over het voorstel van De Block, zo blijkt uit het vragenuurtje in de Kamer.





Minister De Block wil zowel bij de werknemers, -gevers, als de artsen maatregelen treffen om het aantal langdurig zieken te doen dalen. Ze wil dat werkgevers oplossingen uitwerken zodat langdurig zieken, al dan niet in een andere functie, terug aan de slag kunnen. Artsen die onnodig of te snel ziekteverlof voorschrijven wil de minister sanctioneren.

