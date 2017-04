Bijna 1 op de 5 flitspalen werkt niet

Bijna 1 op de 5 flitspalen langs snel- en gewestwegen werkt niet. In totaal zijn 300 van de 1400 flitspalen buiten dienst. In sommige politiezones zijn de camera’s al bijna een jaar defect. Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen is dat het geval. Oorzaak is vaak de lange hersteltijd. Mathias De Clercq (Open Vld) vraagt minister van Mobiliteit Ben Weyts welke maatregelen de regering zal nemen.





Studio Parlement, woensdag 26 april vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.