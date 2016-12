Bewaarplicht van internetdata moet beperkt worden

Massaal gegevens over telefoon- en internetgebruik opslaan is verboden, zo werd onlangs beslist door het Europese Hof van Justitie. In het arrest wordt beschreven dat internetproviders en telecomoperatoren geen data van willekeurige burgers mogen bijhouden over een langere periode, aangezien zo zeer precieze conclusies worden getrokken over het privéleven van de personen van wie de gegevens zijn bewaard. Zulke bewaarplicht werd door overheden eerder aangemoedigd in de strijd tegen terrorisme. De discussie over het evenwicht tussen veiligheid en privacy woedt ook in het halfrond van de Kamer.

