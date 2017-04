“Bevries de EU-onderhandelingen met Turkije”

In de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement zijn zowat alle partijen het eens dat de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie moet worden stilgelegd. Dat blijkt na een vraag van N-VA parlementslid Karim Van Overmeire aan Minister President Geert Bourgeois na het Turks referendum van vorig weekend.

Een maand geleden heeft het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goedgekeurd. Daarin wordt gepleit om de onderhandelingen met Turkije over hun toetreding tot de Europese Unie te bevriezen. De Turkse regering zou zich niet gedragen als een kandidaat-lidstaat. Vooral het plan van de Turkse president Erdogan om de doodstraf terug in te voeren, is niet te verenigen met de Europese waarden. “In de resolutie is uitdrukkelijk gesteld dat er een tijdelijke bevriezing van de toetredingsonderhandelingen moet komen. Die onderhandelingen moeten zelfs automatisch moeten worden stopgezet indien de doodstraf wordt heringevoerd”, zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA).





De Turkse president Erdogan wist vorige zondag nipt de meerderheid van de kiezers te overtuigen. Met het referendum vergroot Erdogan zijn presidentiële macht. Volgens de Raad van Europa druist de nieuwe grondwet in tegen de grondwettelijke democratische traditie. De Raad van Europa wijst er tevens op dat meer dan 125.000 mensen uit hun ambt zijn ontzet. Bovendien werden 3500 staande magistraten onmiddellijk ontslagen en nog heel wat magistraten zijn geschorst. Ook zijn er meer dan 2000 universiteiten en scholen gesloten en zijn ongeveer 150 journalisten opgesloten. Daarnaast zitten er ook tal van parlementsleden in de gevangenis.

“Dat is een bijkomend argument: de grondwet is hervormd op het moment dat leden van de tweede grootste oppositiepartij in de gevangenis zaten”, zegt de minister-president. “Onze positie is dus heel duidelijk. Vlaanderen gaat in de voorbereidende vergadering van de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) dus de positie aannemen dat de pauzeknop moet worden ingedrukt, geheel conform de resolutie van dit parlement”.

