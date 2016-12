Benoeming Descheemaecker: N-VA past PS-praktijken toe

N-VA benoemt voormalig NMBS topman Marc Descheemaecker in de Raad van Bestuur van de NMBS. Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke heeft het in het halfrond over politieke benoemingen die haaks staan op de waarden en het soort politiek dat de burger verwacht. Nog volgens Van Hecke past N-VA opnieuw PS-praktijken toe en breekt de partij haar verkiezingsbelofte. Hij roept premier Charles Michel op om komaf te maken met dergelijke oude politieke cultuur.

