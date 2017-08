De Belgische handelsbalans evolueert positief

Het ziet ernaar uit dat de Belgische handelsbalans afstevent op een positief jaar. ‘Sinds 2008 hebben we anders gekend, toen we steeds een tekort hadden, met name minder uitvoerden dan invoerden,’ zegt Rik Daems in het Vlaams Parlement. Positief nieuws mag ook wel eens aangekaart worden, volgens Daems.

“Uit de eerste berichten blijkt dat de handelsbalans voor 2016 positief zal zijn”, zegt minister-president Geert Bourgeois. De handelsbalans van een land is een overzicht van de in- en uitvoer van een land. In 2015 vertoonde de Belgische handelsbalans een tekort aan 3,9 miljard euro, maar voor 2016 zou het tij gekeerd zijn. “Ik heb kennis van de flashberekening van het INR en de Nationale Bank. Die zegt dat er waarschijnlijk een overschot is van ongeveer 4 miljard euro. De voorbije jaren is het anders geweest”, aldus de minister-president.





“Maar er is nog meer goed nieuws”, voegt Vlaams Parlementslid Rik Daems (Open Vld) eraan toe, “AmCham is vandaag uitgekomen met een studie waaruit blijkt dat de ‘eengemaakte’ vrijhandelszone in Europa 2,5 procent voor België, dus nog meer voor Vlaanderen, heeft opgeleverd”. Daems haalt aan dat vrijhandel in Europa ervoor gezorgd heeft dat er 2000 euro per gezin niet verloren is gegaan en dat 113.000 mensen niet werkloos zijn. “Het is een knipoog naar de progressieven die vaak een probleem hebben met vrijhandel”, aldus Daems. Oppositielid Wouter Van Besien (Groen) reageert verrast op de uitspraken. “Meneer Daems, als u uit uw bubbel zou treden, dan zou u zien dat progressieven niet tegen vrijhandel zijn. Wij hebben een progressieve agenda die vrijhandel combineert met fair trade en duurzaamheid”, klinkt het.

