België moet haar inspanningen op het vlak van defensie verdubbelen. Dat zegt Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, in een interview met Knack. Patrick Dewael confronteert Defensieminister Vandeput met de opvallende uitspraak. Ook Karolien Grosemans van N-VA maakt zich zorgen over de onderinvestering in defensie.





