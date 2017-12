Het plan van de regering om wie werkt 500 euro per maand belastingvrij te laten bijverdienen, wekt weerstand op bij vakbonden en werkgevers. Zij willen een bijsturing want ze vrezen voor oneerlijke concurrentie. Minister Maggie De Block probeert ze gerust te stellen tijdens het vragenuurtje in het federale parlement.

