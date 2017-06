Belastingfraudeurs kunnen hun straf opnieuw afkopen

Justitieminister Koen Geens wil de afkoopwet nieuw leven inblazen. Nog voor de zomer brengt hij de nieuwe wet naar het parlement. De wet op de minnelijke schikking stond bijna een jaar on hold na een arrest van het Grondwettelijk Hof. De afkoopwet maakt het mogelijk dat verdachten in fraudezaken een boete krijgen in plaats van een veroordeling. Oppositiepartijen sp.a en groen reageren verbolgen op het initiatief van minister Geens.





Actua-Parlement, donderdag 1 juni 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopen te bekijken in onze nieuwslus.