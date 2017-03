Begeleiding naar de kleuterklas

99 procent van de Vlaamse kleuters zijn ingeschreven in een kleuterschool. Ondanks deze goede cijfers wil minister van Onderwijs Hilde Crevits ook die ene procent bereiken. Deze week stelde ze het Starterspakket Kleuteronderwijs voor. De bedoeling van dit pakket is om ouders beter te begeleiden en ervoor te zorgen dat kleuters voldoende naar school gaan. Verschillende leden van het Vlaams Parlement zijn enthousiast over het pakket, maar vragen zich af hoe het zal worden verdeeld.





