Bedrijven genoemd in Paradise Papers kregen Vlaams geld

Verschillende bedrijven die genoemd worden in de Paradise Papers en vestigingen hebben in Vlaanderen hebben de afgelopen jaren miljoenen euro’s Vlaamse subsidies ontvangen. Ze kregen deze onder andere voor innovatie en ecologische investeringen. Via constructies in belastingparadijzen konden ze jarenlang belastingen op winst ontduiken. Deze constructies wekken veel onbegrip op bij de parlementsleden in het Vlaams Parlement.

Actua-Parlement, woensdag 15 november 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.