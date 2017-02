Banken willen een frauderegister

Als een fraudeur toeslaat bij een Belgische bank kan die de andere banken daarover niet waarschuwen. Daarom vragen de Belgische banken aan de regering om een register te mogen maken met namen van fraudeurs. Het gaat over identiteitsfraude, het versturen van phishingmails of geknoei met bank- of kredietkaarten. Volgens de zakenkrant De Tijd heeft bevoegd minister Johan Van Overtveldt daar oren naar. De Privacycommissie meent dat er geen wettelijke basis is om zo’n zwarte lijst of register te gebruiken.





