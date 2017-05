Apps moeten jongeren veiliger doen rijden

Volgens een bevraging van het BIVV zeggen jongeren te snel dat ze kunnen rijden. Met alle gevolgen van dien. Ze lanceren daarom een app om jonge bestuurders te ondersteunen. Lode Ceyssens (CD&V) vroeg aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) of hij nog meer maatregelen zal nemen.

Behalve Letland legt geen enkel ander Europees land hogere statistieken voor dan België als het gaat over dodelijke ongevallen met jonge bestuurders. “Dat is nogmaals een bewijs dat de vernieuwde rijopleiding die er vanaf oktober komt, broodnodig is” zegt Lode Ceyssens (CD&V). In die vernieuwde rijopleiding wordt er onder andere ingezet op het opdoen van meer rijervaring alvorens de kandidaat op rijexamen mag gaan. Zo moet hij minstens 9 maanden oefenen voor de kandidaat examen mag afleggen. Ook wordt er maximaal ingezet op de vorming van de rijbegeleider en is er sprake van een terugkommoment waarbij de geslaagde chauffeur bijgestuurd wordt.





Daarnaast wordt er ingezet op applicaties die de toekomstige chauffeurs bewust willen maken van de risico’s van het verkeer. Zo komt de VSV met de app ‘Rijbewijzer’. “Het zijn apps die het rijgedrag registreren, het aantal kilometers dan men rijdt, enz. … Het is een soort van logboek die voor een stuk de begeleider van dienst kunnen zijn”, zegt Lode Ceyssens. Ook het BIVV komt nu met een applicatie: ‘Smart Drivers’. Ook die heeft als doel het rijgedrag van de leerling-bestuurder bij te sturen op basis van gemeten gegevens tijdens de oefenrit. Tijdens het wekelijks vragenuurtje vroeg Lode Ceyssens of het niet beter is van de twee apps samen te voegen.

