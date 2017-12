Het gebruik van antidepressiva bij jongeren blijft stijgen. Vooral bij de groep van elf tot vijftienjarigen is stijging frappant. Opvallend is dat kinderpsychiaters het eens zijn dat antidepressiva een uitzondering moeten zijn. In het Vlaams Parlement werd daarom een debat gehouden om te weten hoe Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en zijn federale collega het probleem willen aanpakken.

Het aantal kinderen en jongeren in ons land dat antidepressiva slikt neemt hand over hand toe. Vorig jaar waren het 17.600 tieners tussen 11 en 20 jaar. Vooral bij de jongste groep, van 11 tot 15, is er een grote stijging. Het is nochtans niet bewezen dat medicatie op die leeftijd werkt. Volgens veel kinderpsychiaters moet het voorschrijven van antidepressiva vaker gebeuren in combinatie met therapie. De grootste oorzaak zeggen ze is de druk die jonge mensen meer en meer ervaren. “Er is de druk op school, de verwachtingen naar kinderen en jongeren neemt toe om het zo goed mogelijk te doen. Maar er is ook druk om erbij te horen. Dat uit zich vooral op de sociale media, geliket worden, goed genoeg zijn. En er is de druk die voortkomt uit veranderingen zoals echtscheidingen of nieuw samengestelde gezinnen”, zegt kinderpsychiater Lieve Swinnen.





Antidepressiva kunnen een hulpmiddel zijn, maar psychiaters en huisdokters schrijven ze vaak te snel voor, klinkt het. “Het kenniscentrum stelt dat therapie vaak een onhaalbare en onbetaalbare kaart is voor veel mensen. Het is gemakkelijk tot een jaar wachten wanneer men zich daar aanmeldt. Daarbij is het ook onbetaalbaar”, zegt Freya Van den Bossche (sp.a). “Een doosje antidepressiva is simpelweg veel goedkoper dan nog maar één sessie bij een therapeut, en ook heel snel haalbaar”. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), zegt van de cijfers verder te willen analyseren en mee op zoek te gaan naar de redenen achter het stijgende gebruik. “Het voorschrijfgedrag van artsen wordt vaak door meerdere factoren bepaald, zo leert een analyse van het voorschrijfgedrag bij Rilatine. We willen dus ook benadrukken dat we ons hoeden om overhaaste conclusies te trekken”, aldus Vandeurzen.

