Angstcultuur onder jonge moslims

Tienduizenden Belgische moslimjongeren zijn bang om te leven. Tot die opvallende vaststelling kwam Montasser AlDe’emeh nadat hij verschillende scholen in het Brusselse bezocht. De leerlingen denken dat Allah hen zal straffen omdat ze eens iets mispeuterd hebben, schrijft hij in het weekblad Knack. Volgens hem zijn imams, islamgeleerden en predikers hiervoor verantwoordelijk. De verhalen die jongeren vertellen over een straffende god, choqueren ook de leden van de commissie Onderwijs





