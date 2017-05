Allochtone jongeren ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs

Jongeren van allochtone afkomst worden sterk ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. “Alle jongeren met de nodige capaciteiten moeten in ons hoger onderwijs doorstromen”, zegt N-VA onderwijsspecialist Koen Daniëls in Studio Parlement.

Onlangs lieten rector Rik Torfs (KUL) en Antwerpse rector Herman Van Goethem weten, meer inspanningen te willen leveren om jongeren met een migratie-achtgrond in hun aula’s te krijgen. “Studenten moeten er zich thuis voelen”, klinkt het. Momenteel zijn er slechts 11,2 procent jongeren met een buitenlandse afkomst aan de KUL, 14,4 procent aan de Ugent en in Antwerpen 9 procent. “Wij willen alle leerlingen die de nodige startkwalificaties hebben naar het hoger onderwijs sturen. Want ouders zouden iedereen naar de universiteit sturen”, zegt Koen Daniëls (N-VA).





Voor sp.a moeten we het niet enkel hebben over jongeren met een migratie-achtergrond, maar moeten we kijken naar alle kansarmengroepen. “Ook mensen met een handicap stromen niet goed door”, zegt Tine Soens (sp.a). “Vroeger was er een aanmoedigingsfonds om die kansarmengroepen aan te trekken, maar de minister heeft dit afgeschaft”. Volgens oppositiepartij Groen is het net door die besparingen dat allochtone jongeren moeilijker doorstromen naar het hoger onderwijs.

