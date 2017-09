Akkoord over effectentaks

De regering Michel heeft dan toch een akkoord gevonden over de effectentaks. Die heffing legde afgelopen week bijna een bom onder het zogenaamde zomerakkoord. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt schept tijdens het vragenuurtje duidelijkheid over de uitwerking van de taks.

De effectentaks was een van de opmerkelijke beslissingen die de regering Michel in het zomerakkoord sloot. De taks geldt voor wie op zijn effectenrekening meer dan 500.00 euro heeft. Die moet dan een taks betalen van 0,15 procent. In totaal zou die 254 miljoen euro moeten opbrengen. Maar de uitwerking van de modaliteiten van de effectentaks zorgden voor hevige discussie tussen verschillende politici. Zo wil de N-VA dat de taks pas geldt voor het vermogen boven de 500.000 euro en wil niet-beursgenoteerde aandelen vrijstellen van de taks. “Je kan heel moeilijk vragen aan iemand die 490.000 euro op zijn effectenrekening heeft staan om helemaal niks te betalen en aan iemand die er 501.000 euro heeft opstaan om op dat hele bedrag getaxeerd te worden. Dat is juridisch niet correct”, zegt N-VA-Kamerlid Johan Klaps aan VRT Nieuws.





De afgelopen week leek het zomerakkoord op de helling te staan. Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), waarschuwde nog dat het zomerakkoord een geheel vormt. “Als er een probleem optreedt rond een belangrijk stuk loop je het risico dat alles terug op tafel komt”, klonk het. Maar vandaag bereikte regering-Michel op de ministerraad een akkoord rond de details van de effectentaks. Uiteindelijk blijft het onveranderd. De taks zal alleen gelden voor kasbons, fondsen, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties en de beursgenoteerde aandelen en warrants. Niet-beursgenoteerde aandelen blijven buiten schot, dus ook de aandelen in familiebedrijven. Tijdens de plenaire zitting vroegen verschillende oppositieleden zich af waar al die commotie voor nodig was.

