Afwezigheid bij scholieren

Op het einde van het schooljaar vroegen enkele leden van de commissie voor Onderwijs zich af hoe het met het luxeverzuim bij scholieren is gesteld. Voor Jos de Meyer (CD&V) en Ingeborg De Meulemeester (N-VA) zijn vooral de dagen voor en na vakantieperiodes problematisch.

Jaarlijks worden scholen geconfronteerd met luxeverzuim. Leerlingen blijven dan weg van school om extra vakantie te nemen. Ook deze paasvakantie bleken veel kinderen en jongeren al vervroegd op vakantie te vertrekken. “Luxeverzuim is eigenlijk een veel te positieve term, want het gaat hier wel degelijk over problematische afwezigheid, met medeweten van de ouders. Het gaat dus over spijbelen”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Redenen die ouders aandragen zijn onder andere een goedkopere vakantie en het vermijden van vakantiefiles. De argumentatie hierbij is vaak dat kinderen de laatste dagen voor de vakantie toch niets meer doen op school.





“Ouders die daaraan meewerken, moeten beseffen dat dit het begin kan zijn van later hardnekkig spijbelen van jongeren. En dat wil niemand. Als samenleving mogen we niet het signaal geven dat we dit oké vinden”, zegt minister Crevits. Onlangs werd er een Vlaamse spijbelambtenaar in dienst genomen. Zo wil de Vlaamse overheid spijbelaars en leerlingen die zonder diploma de school verlaten nauwer opvolgen. Vanaf 15 halve dagen zal iemand geregistreerd worden als problematisch afwezig. Door de strengere regels hoopt de minister ook het luxeverzuim rond de schoolvakanties terug te dringen.

