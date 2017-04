Minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans heeft in het Vlaams Parlement meer uitleg gegeven over de geplande afslanking van de provincies. In het Vlaams regeerakkoord staat namelijk dat ten laatste op 1 januari 2018 persoonsgebonden activiteiten zullen overgedragen worden naar het Vlaams gewest of de gemeenten. Kurt De Loor van sp.a heeft echter nog heel wat vragen over de precieze uitvoering van dit plan.





