Afschaffing van de jongerenbonus

De Vlaamse regering wil de maatregel ‘jongerenbonus non-profit’, beter bekend als het Generatiepact, afschaffen. Die maatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor jongeren onder de 30 jaar en die maximaal een secundair diploma hebben. Bevoegd minister Philippe Muyters wil de bonus wel vervangen door meer activerende maatregelen en wil meer inzetten op werkervaringen. Afgelopen week werd in het Vlaams Parlement over zijn ontwerp van decreet gedebatteerd en gestemd.





