Actua-Zorg: Moeder & Baby in Zoersel

Na de bevalling hebben sommige kersverse moeders enkele dagen last van babyblues, maar soms blijft het niet bij deze korte periode van neerslachtigheid. Moeders met psychische problemen kunnen dan onder andere terecht Moeder & Baby in het psychiatrisch ziekenhuis in Zoersel.

Een baby krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. U maakt als jonge moeder in korte tijd zoveel veranderingen door dat u erg kwetsbaar bent. Meer dan 1 op 10 moeders ontwikkelt een postpartumdepressie. Extreme vermoeidheid, angst en paniekaanvallen en een sombere stemming staan in schril contrast met de verwachte roze wolk. Een tijdige onderkenning van het probleem, contact met deskundigen en lotgenoten kunnen een negatieve spiraal doorbreken.





De Moeder-Baby-Eenheid van het P.Z. Bethaniënhuis bestaat reeds sinds 1985. Maar sinds kort kunnen mama’s en baby’s ook in dagbehandeling geholpen worden. Het ziekenhuis heeft hiervoor de accommodatie aangepast. Zorgnet-Icuro en Actua-TV gingen er een kijkje nemen.

