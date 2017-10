Actua-Zorg: Crisis in kleine en grote zorgorganisaties

Vorige week organiseerde Zorgnet-Icuro samen met adviesbureau PM het symposium “Crisis in kleine en grote zorgorganisaties”. 250 mensen met verschillende functies in de zorgsector kwamen luisteren naar hoe je je als kleine of grote voorziening kan voorbereiden op een crisis en hoe je een crisis het best aanpakt. Zowel experten als mensen uit het werkveld deelden hun kennis en ervaringen en belichtten de verschillende zijden van de “gouden driehoek”.





Actua-Zorg, vrijdag 13 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.