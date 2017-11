Actua-Live: Debat over de politieke situatie van Catalonië

Actualiteitsdebat Catalonië

Op 27 oktober 2017 riep het Catalaanse Parlement de onafhankelijkheid van de republiek Catalonië uit. De reactie van de Spaanse overheid, die het voorafgaande referendum als ongrondwettelijk beschouwt, liet niet lang op zich wachten: de autonomie van de regio Catalonië werd opgeschort, de regering afgezet en enkele regeringsleden en hoge functionarissen aangehouden. Een aantal leden van de Catalaanse Regering, waaronder minister-president Carles Puigdemont, vertrokken naar België.





Het Vlaams Parlement houdt op woensdag een actualiteitsdebat over de politieke situatie in Catalonië. Dit debat vangt aan om 14u. De spreektijd is vastgelegd op 5 minuten per fractie. Het debat werd aangevraagd door de N-VA-fractie en de aanvraag werd gesteund door Vlaams Belang en Groen.

De sprekersvolgorde is als volgt:

• N-VA

• sp.a

• CD&V

• Groen

• Open Vld

• Vlaams Belang

• onafhankelijke leden

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Actua-Live: woensdag 8 november vanaf 14u op ActuaTV (Telenet, kanaal 42). Heeft u de rechtstreekse uitzending gemist? Geen probleem. Bekijk de uitgebreide samenvatting van het actualiteitsdebat over de politieke situatie van Catalonië in Studio Parlement. Vanaf 18u in de nieuwslus.

U kan het debat ook live volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: