Actua-Live: Debat over de boskaart van Joke Schauvliege

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement opent morgen met een actualiteitsdebat over de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen.

Het nieuws kwam totaal onverwacht. Afgelopen week liet Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) weten dat de boskaart van zijn minister van Natuur, Joke Schauvliege (CD&V), ingetrokken wordt. De bekendmaking van de kaart, waarin zo’n 12.000 hectare bos beschermd wordt, lokte heftige reacties uit. Gronden die werden aangekocht met de bedoeling ze te bebouwen dreigden door de nieuwe boskaart hun waarde te verliezen. Eigenaars zagen hun dromen in rook opgaan.





“De beslissing om de waardevolste bossen te beschermen is genomen door de drie regeringspartijen, zo staat het ook in het regeerakkoord”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Minister Schauvliege had een anderhalf jaar de tijd om een goede boskaart te leveren, maar nu blijken er veel te veel fouten in te staan”. Volgens Vandaele kon de minister-president niet anders dan de kaart in te trekken.

De partijen Open Vld, sp.a en Groen zijn opgelucht dat de boskaart verdwijnt. “Op zich is het goed dat de boskaart ingetrokken is, want ze trok op niks”, reageerde Bruno Tobback (sp.a). Oppositiepartij Groen haalde sterk uit naar de Vlaamse regering. “Dit is amateurisme van de bovenste plank. We hebben nood aan een goede boskaart die de eeuwenoude waardevolle bossen beschermt. Minister Schauvliege heeft dit dossier volledig verknoeid”, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

CD&V daarentegen is niet te spreken over de eenzijdige communicatie van Vlaams minister-president Bourgeois. Tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement verwachten ze dan ook een duidelijke uitleg. “N-VA bleef de minister opjagen om zich een groen imago aan te meten. Door de bomen het bos niet meer zien, luidt het spreekwoord, maar hier was duidelijk sprake van het omgekeerde. Daardoor kwamen we ook echt in de situatie terecht waarvoor ik keer op keer waarschuwde. Met wat gezond verstand hadden we heel wat Vlamingen deze onrust kunnen besparen”, aldus Lode Ceyssens (CD&V).

De sprekersvolgorde voor het debat is als volgt:

1. Groen

2. sp.a

3. Vlaams Belang

4. Open Vld

5. Hermes Sanctorum (Onafhankelijke)

6. N-VA

7. CD&V

De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

Actua-Live: woensdag 23 mei vanaf 14u op ActuaTV (Telenet, kanaal 42). Heeft u de rechtstreekse uitzending gemist? Geen probleem. Bekijk de uitgebreide samenvatting van het actualiteitsdebat over de boskaart-kwestie in Studio Parlement. Vanaf 18u in de nieuwslus.

U kan het debat ook live volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: