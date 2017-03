Aantal verpleegkundigen blijft dalen

Op vijf jaar tijd is het aantal werknemers in de Vlaamse zorgsector met ruim een kwart gestegen. Toch is die stijging niet genoeg om de uitstroom door de pensioenen op te vangen. Zo neemt het tekort aan verpleegkundigen bijvoorbeeld jaarlijks toe met 3.500. N-VA parlementslid Yoleen Van Camp vraagt aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hoe ze dit probleem wil aanpakken.





