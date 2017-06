Het aantal reizigers bij De Lijn blijft dalen

Sinds 2010 blijft het aantal reizigers bij De Lijn dalen. Uit het jaarverslag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij blijkt dat er vorig jaar 11 miljoen minder reizigers waren. ‘Door de fictieve ritten waren de cijfers destijds “opgeblazen”’, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “De reële zijn positief”.

De tarieven van De Lijn stegen en de meeste gratis abonnementen werd afgeschaft. Bovendien werden de controles op zwartrijden opgetrokken. Het aantal betalende reizigers nam zo toe tot 98 procent en de kostendekking steeg tot boven de 20 procent. De Lijn kondigt dan ook nieuwe investeringen aan, zo wordt er deze week nog beslist over de aankoop van 146 nieuwe trams. Maar het bedrijf wil vooral extra focussen op de klant en efficiëntie. En dat is nodig want het reizigersaantal blijft dalen. Van 551 miljoen in 2010, naar 518 miljoen nu. Volgens minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), is deze daling te wijten aan feit dat vroeger, wanneer er gratis abonnementen waren, de cijfers opgeblazen werden. “Als je kampt met een dalend aantal betalende abonnees, dan geef je gewoon een beetje meer gratis abonnementen, en uiteindelijk worden je cijfers zo mooi opgekrikt. Dat is dus een complete vertekening van de werkelijkheid”, aldus Weyts.





Senioren die een gratis abonnement van De Lijn kregen, werden aangerekend voor 90 ritten. Maar maakten deze er ook gebruik van? “Het aantal reizigers is gezakt, omdat er mensen werden geteld die feitelijk niet op de bus zaten”, zegt Karin Brouwers (CD&V). Maar volgens Joris Vandenbroucke (sp.a) moet deze uitspraak toch met een korrel zout worden genomen. “De Lijn telt al zes jaar op rij op dezelfde manier en men ziet het aantal reizigers per jaar dalen. Het is gegoochel om het licht van de zon te ontkennen.”, aldus Vandenbroucke.

