Aantal leefloners blijft stijgen

Nog nooit kregen zo veel Belgen een leefloon als in de eerste vijf maanden van dit jaar. Het gaat intussen om meer dan 140.000 mensen per maand. De VVSG, dat is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, trekt aan de alarmbel. De huidige groei is volgense de VVSG onder meer het gevolg van verdoken besparingen op federaal niveau. Federaal parlementslid Egbert Lachaert vraagt aan minister Ducarme welke maatregelen hij zal nemen om zoveel mogelijk leefloners terug aan het werk te zetten.





