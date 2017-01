Aanpassing wet op minnelijke schikking

Na meer dan 3,5 jaar is het onderzoek in de HSBC-bankaffaire, een van de grootste fraudezaken in ons land, eindelijk afgerond. De rechters in de zaak zijn echter misnoegd omdat ze de fraudeurs niet kunnen toelaten de straf ‘af te kopen’. Federaal parlementslid Peter Vanvelthoven spreekt naar eigen zeggen zijn rechtvaardigheidsgevoel aan en vraagt aan minister van justitie Geens de nodige stappen te zetten om fraudeurs te laten zien dat er niet enkel een geldboete hangt aan deze extreme vormen van fraude.

Actua-Parlement, donderdag 19 januari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.