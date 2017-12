De wet-Major die de arbeid in de havens regelt zou volgens Open VLD beperkt moeten worden tot laden en lossen. Hierdoor vallen logistieke activiteiten zoals e-commerce hier niet meer onder. De vakbonden in de haven van Antwerpen gaan hier niet mee akkoord en dreigen met acties. Jan Penris van Vlaams Belang vraagt Minister van Werk Kris Peeters wat het standpunt is van de regering.





