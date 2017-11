41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Op vrijdag 29 september heeft de Vlaamse Regering beslist dat 41 scholen via publiek-private samenwerking nieuwe schoolgebouwen mogen bouwen. In totaal gaat het om een investering van 550 miljoen euro. Minister van Onderwijs Hilde Crevits licht de plannen toe in het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd, die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. De investeringswaarde van de projecten bedraagt 550 miljoen euro. De nieuwe scholen hebben in totaal een oppervlakte van 250.000m². Dat is te vergelijken met de oppervlakte van ruim 50 voetbalvelden. De realisatie van de scholen gebeurt samen met de private sector. “De scholen kunnen nu effectief werk maken van hun plannen voor de realisatie van moderne, duurzame schoolgebouwen. De nieuwe infrastructuur is niet alleen belangrijk voor leerlingen en personeel, maar voor de hele gemeenschap van een stad of gemeente”, zegt de minister.





Van de 52 aanvragen die werden ingediend werden er 41 scholen geselecteerd om hun bouwproject te realiseren. Onder meer de Sint-Maartensscholen in Ieper (20.800m²), het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent (10.080m²), de Leerexpert in Deurne (12.679m²), het Technisch Heilig Hart Instituut en Pius X-college in Tessenderlo (16.317m²) en de Ignatiusscholen in Sint-Jans-Molenbeek (12.450m²) krijgen subsidies om nieuwe schoolinfrastructuur te zetten. Om de verdeelsleutel tussen de verschillende onderwijsnetten te respecteren werd aan het GO! gevraagd om nog bijkomende schoolbouwprojecten in te dienen. Met het nieuwe scholenbouwprogramma wil Crevits de inhaalbeweging versterken die kadert in het Masterplan Scholenbouw. Het vorige programma maakte al plaats voor 182 nieuwe scholen.

