Nieuw jobverlies bij Philips Turnhout

Bij lampenfabrikant Philips Lighting in Turnhout is vandaag het collectief ontslag aangekondigd van 29 bedienden en 49 arbeiders. Dat melden de vakbonden na afloop van de ondernemingsraad. Tegen 2020 zou er ook een afbouw van het personeel komen met 30 procent. De fabriek, die conventionele verlichting produceert voor onder meer stadions en winkels, lijdt onder de terugvallende vraag, door de sterke opkomst van de zuinigere ledverlichting. Maar de productie bevindt zich in Aziƫ, stelt PVDA-parlementslid Raoul Hedebouw vast.





Actua-Parlement, donderdag 23 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.