Wantoestanden legkippenbedrijf

In het scharrelkippenbedrijf Pyfferoen in Wingene konden enkele dierenrechtenactivisten van Animal Rights ’s nachts binnendringen. Daar troffen ze de scharrelkippen aan in gesloten kooien, besmeurd met hun uitwerpselen. Dode kippen lagen te ontbinden tussen de levende dieren, er waren kaalgepikte, zieke en gewonde kippen. “Eindelijk is er ook in deze sector aandacht voor dierenwelzijn. Eindelijk is men er nu mee bezig”, zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “we zetten gestaag stappen vooruit, zoals we dat nog nooit tevoren hebben gedaan”.





Studio Parlement, zaterdag 11 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.