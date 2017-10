Parlementaire vragen over de Bende van Nijvel

Dinsdagmiddag heeft minister van Justitie Koen Geens een stand van zaken gegeven over het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Door de recente ontwikkelingen waren er zowel bij meerderheid als bij oppositie veel vragen gerezen over de manier waarop het onderzoek gevoerd is.

Meer dan 30 jaar na de feiten is er een belangrijk spoor in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Een man uit Aalst zou kort voor zijn dood bekend hebben dat hij een van de leden was van de bende. Namelijk de man die de ‘Reus’ genoemd werd. Het zou gaan om een vroegere rijkswachter die ook bij de elite eenheid Groep Diane zou hebben gezeten. De man zou op zijn sterfbed hebben toegegeven dat die had deelgenomen aan de overvallen gepleegd door de ‘Bende van Nijvel’. Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), kwam in het federaal parlement een stand van zaken over het onderzoek presenteren.





Zo liet de minister weten dat het team dat het onderzoek naar de bende van Nijvel voert, extra manschappen krijgt. Vijf extra speurders van de federale gerechtelijke politie, onder wie een misdaadanalist, en vier leden van het Comité P komen naar het onderzoeksteam. Daarnaast worden er ook vier magistraten van het federaal parket naar het team gehaald als aanspreekpunt voor de slachtoffers. “Nog dit jaar komt er op 6 december overleg met de slachtoffers”, besloot Geens. Daar zal onder andere besproken worden hoe de slachtoffers beter vergoed kunnen worden.

