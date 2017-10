Geen daling zelfdoding bij 45 tot 59-jarigen

De Vlaamse Regering stelde in 2012 een Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op, met als doel het aantal zelfdodingen tussen 2000 en 2020 met 20 procent te verminderen. Uit een tussentijdse evaluatie van dit plan blijkt dat de doelstelling voor de meeste leeftijdsgroepen werd gehaald. Enkel de cijfers in de leeftijdsgroep 45-59-jarigen dalen niet. De leden van de commissie behandelen deze thematiek met professor Portzky, coördinator van het VLESP.

Het Vlaams suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde. De Vlaamse regering stelde daarom het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op. Het plan heeft als doel dat er tegen 2020 20 procent minder suïcides moeten zijn in vergelijking met het 2000. En dat blijken we nu te halen, alleen bij de leeftijdsgroep 45-59 jarigen wordt dat streefdoel niet gehaald. “Die cijfers blijven hoog en we hebben ze niet of weinig zien dalen. Dat is een groep waar we bezorgd om zijn en we willen met een nieuwe studie kijken wat daar de mogelijke verklaringen voor zijn om dan meer informatie te krijgen op vlak van preventie”, zegt Gwendolyn Portzky, coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Een mogelijke hypothese volgens Portsky is dat die leeftijdsgroep harder werd getroffen door de economische crisis. “Iemand van 52 jaar die zijn job verliest is dat mogelijk zwaarder dan voor iemand van 28 jaar”, klinkt het.





Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), wil achterhalen waarom de dalende tendens zich niet voortdoet bij de leeftijdsgroep 45-59 jarigen. Daarvoor trekt hij alvast 165.000 euro uit. “Een van de acties die heel specifiek worden ontwikkeld, is de psychologische autopsiestudie”, zegt de minister. “Bij de mannen en vrouwen in Vlaanderen die tussen 45 en 60 jaar overleden zijn door suïcide, gaat men in een tweejarig onderzoek na of men aan de hand van de bevraging informatie kan verzamelen. Bijvoorbeeld over de omstandigheden, het suïcidaal proces, de risicofactoren en de aanleiding van de suïcides bij die leeftijdsgroep. Die informatie moet ons meer antwoord bieden op de vraag naar de mogelijke oorzaken van die ongunstige evolutie. En het moet uiteraard ook mogelijk maken om te beoordelen of er bijkomende acties kunnen worden ontwikkeld”.

Actua-Commissie, maandag 30 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.