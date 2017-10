Open Dialogue als benadering voor geestelijke gezondheidszorg

Open Dialogue is hoofdzakelijk een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, gebaseerd op 30 jaar praktijkonderzoek. Professor Psychotherapie Jaakko Seikkula uit Finland was van in het begin nauw betrokken bij het onderzoek. Het is geen alternatief voor de huidige behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, maar probeert iedereen die betrokken is bij een crisis in gesprek te brengen en de hoeveelheid medicatie voor de patiƫnt te beperken. Tijdens een symposium waar hij hoofdspreker was geeft hij meer uitleg over de benadering.





Actua-Zorg, vrijdag 27 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.