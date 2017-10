Het eindrapport van de onderzoekcommissie 22/3

Donderdagnamiddag heeft de Kamer gedebatteerd over het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel. De rapporteurs, ondervoorzitters en voorzitter hebben in aanwezigheid van de regering het verslag over de hulpverlening, de veiligheidsarchitectuur en radicalisme toegelicht.

Op 22 maart 2016 werd Brussel opgeschrikt door een reeks terreuraanslagen. Maar had ons land meer kunnen doen om dit te voorkomen? Een onderzoekscommissie werd in het leven geroepen om na te gaan waar er eventuele fouten gebeurd zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. In de eerste plaats werd de hulpverlening en de manier waarop de hulpdiensten gereageerd hebben onderzocht. Nadien werd de veiligheidsarchitectuur onder de loep genomen. Onder meer het inzamelen en doorstromen van informatie, de capaciteiten en de samenwerking tussen de verschillende diensten werden bekeken. Ten slotte heeft de commissie een onderzoek uitgevoerd naar de toename van radicalisme en extremisme in ons land. En nu is het zover: het eindrapport is klaar. Bijna 200 getuigenissen en 500 uren vergaderen zijn herleid tot een vuistdik rapport.





In de Kamer werd vandaag gedebatteerd over het volledige rapport van de onderzoekscommissie, achttien maanden na haar oprichting. Daarbij werd ook het luik ‘radicalisme’ voorgesteld. “Het salafisme of wahabisme is niet verenigbaar met onze democratische rechtsstaat”, zegt voorzitter van de onderzoekscommissie Patrick Dewael (Open Vld). Volgens hem is radicale islam niet zo makkelijk aan te pakken. Daarnaast wijst hij er ook op dat onze diensten goed gewerkt hebben, maar dat er meer samengewerkt moet worden. “De architectuur is goed, maar er moeten dwarsverbindingen tussen de verschillende entiteiten worden gemaakt”, zegt Dewael. “De staatsveiligheid, de politie, de militaire inlichtingendienst, het OCAD: die werken allemaal voortreffelijk op hun eigen eiland, maar ze moeten beter samenwerken, want daar zijn toch wel enkele kansen gemist”. Opvallend is dat de hij lof kreeg van zowel oppositie als meerderheid.

Actua-Parlement, donderdag 26 oktober 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.