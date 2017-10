Koen Geens over de ‘Bende van Nijvel’

Minister van Justitie Koen Geens kwam afgelopen zondag bijeen met alle procureur-generaals van ons land. Dit naar aanleiding van de nieuwe berichten in het dossier van de ‘Bende van Nijvel’. In de commissie voor Justitie gaf de minister een stand van zaken over de laatste ontwikkelingen.

Meer dan 30 jaar na de feiten is er een belangrijk spoor in het onderzoek naar de ‘Bende van Nijvel’. Een man uit Aalst zou kort voor zijn dood bekend hebben dat hij een van de leden was van de bende, namelijk de man die de ‘Reus’ genoemd werd. Het zou gaan om een vroegere rijkswachter die ook bij de elite eenheid Groep Diane zou hebben gezeten. De man zou op zijn sterfbed hebben toegegeven dat die had deelgenomen aan de overvallen gepleegd door de ‘Bende van Nijvel’. Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), kwam naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen een stand van zaken over het onderzoek presenteren. “De piste die blootgelegd werd, is interessant maar er blijven heel wat zaken die nog opgehelderd moeten worden. We moeten elke steen omdraaien en het onderzoek goed voeren”, zegt Geens.





Het meest opvallende aan de verklaring was dat er in 2000 vingerafdrukken en een speekselstaal werden afgenomen van de vermeende ‘Reus’. Maar dat leverde geen resultaten op, reageerde Geens. “De vergelijking tussen deze vingerafdrukken met deze uit het dossier was negatief”, zei de minister. “In 2017 vond een genetische analyse plaats die geen enkel resultaat opleverde”.

Doofpotoperatie?

De ‘Bende van Nijvel’ pleegde in jaren ’80 verschillende overvallen in onder meer veel warenhuizen. Dit met weinig buit en 28 slachtoffers. Zowel bij oppositie als meerderheid deed de zaak heel wat vragen rijzen. Sommigen spreken van een doofpotoperatie. “De zaak heeft iedereen in de ban gehouden. De buit was niet in verhouding tot de slachtoffers en het geweld”, zegt Geens. “Er werd me in 2014 al duidelijk dat er pogingen gedaan zijn om het dossier te manipuleren en dat een aantal onderzoeksstrategieën geen bevredigend resultaat hadden opgeleverd”. Sinds zaterdag werd er nieuw leven in het onderzoek naar de ‘Bende van Nijvel’ ingeblazen. De onderzoekers zullen volgende week rapporteren aan de procureur-generaal en minister Geens.

