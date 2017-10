Debat over de Vlaamse klimaatdoelstellingen

Een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement vanmiddag moest klaarheid scheppen over de stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Halen we ze of halen we ze niet? Voor oppositiepartijen sp.a en Groen doet Vlaanderen niet genoeg. “We investeerden nog nooit zo veel”, klonk het bij de ministers.

Het wordt voor Vlaanderen bijzonder moeilijk om de klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Om te beginnen is er niet genoeg groene stroom uit de wind en de zon. Zo kunnen de doelstellingen enkel gehaald worden indien er op 4 jaar tijd 430 windturbines bijkomen en 400.000 woningen voorzien worden van zonnepanelen. Maar dit jaar werden er slechts 45 windturbines geplaatst en 45.000 à 50.000 zonnedaken geïnstalleerd. Ook het vergroenen van het verkeer gaat niet zoals voorzien. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt namelijk dat we niet genoeg bio-ethanol of biodiesel mengen in onze auto’s. Die groene brandstoffen zouden oorspronkelijk voor 20% meetellen in de doelstellingen voor 2020, maar de Vlaamse regering heeft dat aandeel nu verlaagd naar 16%. Dat verschil van 4% is een equivalent van 100.000 zonnedaken en 100 windturbines.





Toch blijft Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), ervan overtuigd dat we de klimaatdoelstellingen nog kunnen halen. “Ik ga ervan uit dat we de doelstellingen halen. Indien het moet zullen we de achterstand van dit jaar meenemen naar 2018”, zegt de minister. “De Vlamingen hebben het ondertussen begrepen, maar sommige bedrijven nog niet. We moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”. Niet iedereen is van deze stelling overtuigd. Vooral het mobiliteitsbeleid van Ben Weyts (N-VA) werd hard aangepakt. “U wilt alles doen: investeren in openbaar vervoer, fiets én auto. Maar het resultaat is dat iedereen er slechter van wordt. U moet busstroken creëren, geen spitsstroken”, zegt Bruno Tobback (sp.a).

