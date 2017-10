Het debat over de regeringsverklaring

Na de regeringsverklaring die premier Charles Michel dinsdag in de Kamer hield, is het aan de fractieleiders om inhoudelijk te reageren op de toekomstplannen van de federale regering. Ook dit jaar ontspon zich een verbale strijd tussen de parlementsleden van meerderheid en oppositie.

In de Kamer werd gisteren stevig gedebatteerd over de regeringsverklaring van premier Michel. De oppositie maakte brandhout van de jobcreatie waarmee de regering uitpakt. Gisteren zei de premier namelijk dat hij 130.000 jobs heeft gecreëerd waarvan 60.000 voltijdse. Klopt niet, volgens de oppositie. Partijen PS en PVDA zeggen dat het gaat om ¾ deeltijdse jobs die de ongelijkheid doen toenemen. “Het is een belangrijk debat welke type jobs we willen. Vandaag is de regering met de deeltijdse jobs een economie aan het creëren waar niemand een huis kan kopen, waar je niet kan sporten met de kinderen, …”, zegt Raoul Hedebouw (PVDA).





Van eerlijke fiscaliteit is er volgens de oppositie ook geen sprake. De taks op effectenrekeningen stelt niets voor, de rijken worden gespaard, klinkt het. Sp.a stelt dat er de afgelopen drie jaar al 45.000 armen bijgekomen zijn die werken. Terwijl de regering had beloofd de uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens. Ook CD&V had het moeilijk met staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Zuhal Demir (N-VA), die zondag zei dat het niet zou lukken met het optrekken van die uitkeringen. “Wij hebben al heel veel gedaan en we zullen nog heel veel doen. Ik zal als bevoegde staatssecretaris van Armoedebestrijding blijven kloppen. Ik zal dat blijven doen. Maar ik reken op iedereen in deze regering om mee te doen aan deze ambitie”, reageert Demir.

